Имена обладателей грантов в магистратуру назвали в Казахстане

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Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2022-2023 учебный год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Государственные гранты присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ) и итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, госорганов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций.

"В сравнении с прошлым годом количество поступающих увеличилось на семь тысяч, участие в тестировании приняли более 43 тысяч человек. В конкурсе на присуждение грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов – на профильное направление", - сообщили в министерстве науки и высшего образования.

В этом году для магистрантов выделяли более 13 тысяч грантов. Наиболее востребованными стали направления "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии" и "Бизнес, управление и право".

Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 28 августа.

Со списками обладателей государственных образовательных грантов можно ознакомиться в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК.