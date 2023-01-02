Имена, лица и открытия: что оставил после себя 2022 год в культуре

Фото: kazpravda.kz

Прошедший 2022 год стал знаковым в культурной жизни Казахстана: страна широко отметила юбилеи Ахмета Байтурсынулы, Мухтара Ауэзова, Розы Баглановой и других масштабных личностей, чей вклад в национальное культурное наследие сложно переоценить. В 2022-м продолжилось победное шествие казахстанского кино на международных фестивалях, состоялись громкие театральные премьеры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на обзор "Казахстанской правды".

Имена в истории страны

Новый 2022 год открыл 100-летний юбилей Розы Баглановой — ведь именно 1 января 1922 года в небольшом городке Казалинске, что в Кызылординской области, на свет появилась будущая народная артистка СССР и Казахстана. В честь 100-летнего юбилея певицы артисты "Казахконцерта", в котором она проработала больше полувека, одними из первых запустили новый музыкальный челлендж #РозаБағланова100жыл.

Первой его подхватила не менее знаменитая тезка легендарной певицы Роза Рымбаева. Она поздравила всех казахстанцев с юбилеем любимицы публики и передала эстафету артистке театра "Астана мюзикл" Зарине Жакеновой, которая успешно воплотила образ Розы Баглановой в популярном сериале "Бұлбұл".

В преддверии юбилея Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять меры по увековечению памяти Розы Баглановой. В связи с чем в 2021 году главной концертной организации страны – "Казахконцерту", а также улицам и проспектам крупных городов Казахстана было присвоено ее имя. В Астане был проведен международный конкурс вокалистов, посвященный Розе Баглановой. Победителем и обладателем главного приза в 2 млн тенге стала певица из Болгарии Славея Иванова.

В рамках юбилея прославленной певицы в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся концерт мастеров искусств Казахстана.

Открывая мероприятие, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев отметил, что включение 100-летнего юбилея певицы в календарь памятных дат ЮНЕСКО является высоким признанием заслуг и таланта Розы Баглановой:

"Творческий и жизненный путь Розы Тажибаевны знают далеко за пределами Казахстана. Она много гастролировала, популяризируя нашу культуру и искусство. Ее соловьиным голосом восхищались зрители более 50 стран. В 1957 году она давала концерты в Венгрии, Германии, Китае, Польше, Чехословакии, Афганистане, Индии, Австрии, Бельгии, Бирме, Швеции, Канаде. В ее репертуаре нашли отражение казахские народные песни, произведения современных композиторов, песни народов мира. Все это говорит о том, что Роза Багланова не просто певица, она является голосом целой эпохи, чье имя золотыми буквами вписано в историю".

В 2022 году страна широко отметила 150-летие казахского просветителя, ученого-лингвиста, литературоведа, тюрколога, поэта и переводчика, общественного деятеля и политического публициста Ахмета Байтурсынулы.

Фото: "Казправда"

В рамках юбилея проведен ряд важных научно-исследовательских, культурных и общественных мероприятий, изданы собрания его трудов, завершены съемки полнометражного художественного фильма о жизни и деятельности Ахмета Байтурсынулы. О его неоценимом вкладе в развитие нашего государства и общества говорили на научно-практической конференции "Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы және жаңа Қазақстанның зиятркерлік сабақтастығы" в Евразийском национальном университете.

Празднование 150-летия Ахмета Байтурсынулы было также включено в международный календарь памятных дат ЮНЕСКО.

В Алматы с участием Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось открытие памятника Ахмету Байтурсынулы.

"Он был основоположником развития многих сфер. Он создал казахский алфавит, написал первый казахский букварь, первый учебник, который лег в основу казахского языкознания. Будучи издателем газеты "Қазақ", Ахмет Байтурсынулы положил начало развитию отечественной прессы", – отметил на торжественной церемонии глава государства.

К юбилею после капитального ремонта открылся и Дом-музей Ахмета Байтурсынулы. Президент первым увидел обновленные залы, в которых собрано около полутысячи экспонатов о жизни и творчестве поэта.

Ещё одна знаковая дата для казахской и мировой литературы — 125-летие выдающегося писателя Мухтара Ауэзова. Старт праздничным мероприятиям был дан на родине писателя — в Семее. В Государственном казахском музыкально-драматическом театре им. Абая состоялся торжественный вечер "Әуезов әлемі" с участием ярких представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры и искусства. Символично, что именно земля Семея подарила миру таких великих поэтов и писателей, как Абай, Шакарим и Мухтар Ауэзов.

"Мир Ауэзова — золотой мост, связующий прошлое и будущее, историю с современностью. Благодаря Мухтару Ауэзову мир узнал не только об Абае, но и о красноречии казахского языка, богатой истории, национальных ценностях, о несломленном многовековыми испытаниями духе нашего народа. Так же, как "Путь Абая" стал нашей путеводной звездой, путь Мухтара Ауэзова должен быть образцом мудрости для подрастающего поколения", – подчеркнул, открывая вечер, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

В рамках празднования юбилея писателя по всей стране было проведено более 500 мероприятий. В здании литературно-мемориального Дома-музея М. Ауэзова в Алматы проведены научно-реставрационные работы, а в кыргызской Чолпон-Ате в Доме-музее М. Ауэзова открыт бюст писателя, на торжественной церемонии присутствовал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году. В нем выдающийся казахский писатель жил и работал в 1959–1961 годах, там же начал писать свой последний роман "Племя младое", но не закончил его. В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: стол, стулья, кресло-качалка, кресло-кровать, настольные часы, книжный шкаф, книги. Сейчас книжный фонд библиотеки составляет около 12 000 книг.

В этом году для казахстанских школьников разработан цикл видеолекций "Ауэзововедение", созданы литературные подкасты, в Алматы состоялся VIII Международный театральный фестиваль стран Центральной Азии, посвященный 125-летию писателя-драматурга Мухтара Ауэзова. В зарубежных архивах продолжена работа по изучению документов о жизни и творчестве писателя.

Великое наследие

В уходящем году ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу в рамках проекта по частичному восстановлению древнего города Отырар.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

На территории древнего городища ученые обнаружили Ханаку, построенную правителем Ак Орды Ерзен-ханом, а также провели частичную реставрацию Монументальной мечети, Дворца Бердибека, где в начале XV века эмир Тимур принимал послов Тохтамыш-хана, полностью реконструировали ворота Жарақты, Северные ворота и ворота Сопыхана.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

При входе в город через ворота Жарақты, с левой стороны магистральной улицы обнаружен комплекс, состоящий из жилого дома и гончарной мастерской. К жилой части примыкают производственные помещения. Под навесом перед домом расположены гончарные двухкамерные печи и площадки, где изготавливались и сушились керамические изделия. Мастерская с жилым домом функционировала в XV–XVI веках.

В ходе презентации результатов работы по проекту частичного восстановления древнего городища Отырар министр культуры и спорта Даурен Абаев провел встречу с представителями турбизнеса.

"Проделана большая работа на территории древнего городища Отырар. Теперь необходимо создать гранд-маршрут по Великому шелковому пути, который будет охватывать такие направления, как Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, и включать все основные культурно-исторические объекты южных регионов. Туристам нужно предлагать посещение историко-культурных объектов – это мавзолеи Айша-биби, Бабаджа-хатун, Тектурмас в Таразе; далее Цитадель и мавзолей Ибрагима-ата в Шымкенте; мавзолеи Арыстан-баба и Ахмета Ясауи, городища Отырар и Сауран в Туркестане. Если правильно организовать турпакеты, то данный маршрут будет интересен не только для иностранцев, но и для местных туристов", — отметил он.

Еще одно знаковое событие состоялось в Астане. Здесь была заложена памятная капсула времени, символизирующая начало строительства национального парка "Бозок". Реализация проекта предполагает создание "живого" музея, в котором наряду с научно-исследовательской деятельностью важными станут функции познавательного, развлекательно-рекреационного и спортивно-оздоровительного характера.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Древнее городище Бозок имеет большую историческую и сакральную ценность для нашего народа. Создание на этом месте национального парка — это возможность сохранить и приобщиться к богатому пласту историко-культурного наследия, транслировать и популяризировать его во всем мире. В будущем эта территория станет комплексным археологическим парком, отражающим историю Великой степи, центром притяжения не только жителей нашей столицы, но и туристов со всего Казахстана и мира.

Еще одна хорошая новость в уходящем году пришла из столицы Марокко. Там на 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия традиционное казахское исполнительское искусство — танец, кукла, музыка Ортеке и элементы юмористических рассказов о Кожанасыре — включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Ортеке — это музыкально-кукольное искусство, в котором используется деревянная фигурка горного козла, привязанная нитью к музыкальному инструменту. В настоящее время это древнее тюркское искусство имеет кукольно-музыкальный статус, так как здесь наблюдается синтез нескольких видов художественного творчества: декоративно-прикладного искусства, музыки, танцев и искусства кукольного вождения.

Ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены четыре элемента казахского культурного наследия: "Традиции исполнения кюя на казахской традиционной домбре" (2014), "Казахская борьба" (2016), "Национальная игра асық ату" (2017), "Весенние праздничные традиции казахских коневодов" (2018).

Мастера пера

В 2022 году начата масштабная работа по поддержке писателей и отрасли книгоиздания, популяризации чтения и современной литературы. Первая национальная литературная премия "Айбоз" явилась одним из масштабных проектов, который доказал важность начатых изменений. Проявленный к премии интерес заставил замолкнуть некоторых "экспертов", предрекавших книге полное забвение в эпоху телевидения, Интернета и гаджетов.

Всего для участия в конкурсе поступило 402 заявки. Из них в результате отбора жюри в шорт-лист конкурса вошли 49 произведений и творческих работ по семи номинациям: "Лучшая проза", "Лучшая поэзия", "Лучшая драматургия", "Лучший художественный перевод", "Лучшая детская литература", "Лучший комикс", "Лучший дизайн книги".

"Мы часто слышим мнение, что литература должна развиваться самостоятельно. Конечно, рынок на основе спроса и предложений должен сам регулировать многие вопросы книгоиздания. Однако мы не должны забывать, что первый в истории современный роман "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса был написан по специальному заказу государства. И сегодня этот роман является одной из популярнейших книг мировой литературы", – отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Он также отметил, что в действующее законодательство внесены изменения, которые касаются книгоиздания.

Под занавес года в Алматы прошел III Международный форум писателей и публицистов. Обсуждали важное: опытных мастеров пера интересовало, что волнует молодых, с какими проблемами они сталкиваются. Молодые же не только открыто и честно говорили о своих проблемах, но и предлагали пути их решения, выдвигали свои идеи. Построение как раз такого диалога и было основной целью форума.

Премьеры года

В октябре на сцене театра "Астана Балет"с грандиозным успехом состоялась премьера "Кармен-сюиты" в хореографии Альберто Алонсо. Перенос хореографии на сцену столичного театра осуществил солист Большого театра Тимофей Лавренюк.

Балет "Кармен-сюита" представляет собой хореографическую версию знаменитой оперы Ж. Бизе в транскрипции Родиона Щедрина. Образ Кармен в спектакле становится символом любви – честной и требовательной, колоссального полета чувств, на которые не способен ни один из встретившихся ей мужчин.

"В данном балете важно обладать особым темпераментом и актерским мастерством. "Кармен-сюита" всегда будет отличаться, потому что каждый исполнитель вносит в свою партию что-то свое, что-то новое. Его любят во всем мире, потому что в балете показаны всем знакомые обычные человеческие чувства, жизненные ситуации, любовь, ненависть, предательство, нежность, злость в какие-то моменты, несбыточные мечты", — отметил постановщик Тимофей Лавренюк.

Своими впечатлениями поделилась и исполнительница главной роли Айнур Абильгазина: "Для каждой балерины партия Кармен особенная, яркая по образу и приятная в исполнении. Очень важно раскрыть себя в персонаже, не стоит пытаться копировать других, нужно прочувствовать и прожить эту роль, пропустить через себя. Балет поражает воображение откровенной и яркой чувственностью и совершенно не похожей на привычную классику хореографией, она смешана с испанскими элементами".

В КазНТОБ им. Абая в Алматы тоже состоялась громкая премьера – публике была представлена новая постановка оперы "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини.

Шедевр Пуччини впервые был поставлен на сцене театра в 1945 году. В 1973 году была осуществлена вторая редакция оперы в постановке режиссера Владимира Жданова и сценографии Гульфайрус Исмаиловой. Этот спектакль украшал репертуар театра почти полвека. Режиссером новой постановки выступила Наталья Кагадий, дирижером — Ерболат Ахмедьяров, художником — Владимир Пономарев.

"Опера "Мадам Баттерфляй" — одна из жемчужин оперного искусства. Спектакль представляет культуру Японии. И мы стремились показать этот мир, погрузить зрителя в его волшебную атмосферу. Для этого мы использовали такие элементы, как искусство японского традиционного театра "Но" и не менее известного театра "Кабуки", а также характерную пластику, — рассказала Наталья Кагадий.

Кино на высоте

Фильм "Акын" Дарежана Омирбаева, созданный по заказу Министерства культуры и спорта РК, получил главный приз кинофестиваля Lisbon & Sintra Film Festival 2022 (LEFFEST) в Португалии. Картина рассказывает о поэте, который боится остаться непонятым и неактуальным в век развития технологий. Сценарий написан по мотивам рассказа немецкого писателя Германа Гессе "Авторский вечер". Съемки ленты проходили в Алматы, Алматинской области и Атырау. Главного героя сыграл известный певец и музыкант Ердос Канаев.

Напомним, мировая премьера кинокартины состоялась в 2021 году на главном конкурсе 34-го Токийского международного кинофестиваля в Японии, где фильм наградили за лучшую режиссуру. Затем, в начале этого года, фильм показали вне конкурса на 72-м Берлинском международном кинофестивале в Германии. Также "Акын" получил награду "Лучший фильм" на международном кинофестивале Olhar de Cinema в Бразилии.

Картина Булата Калымбетова "Мукагали" получила сразу пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии. Помимо Гран-при фильм получил награды за лучшую драматургию, режиссуру, операторскую работу и лучшую актерскую игру.

Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией "Казахфильм" им. Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Всего же за текущий год картина получила десять международных премий.

Дебютный полнометражный фильм "Братья" Дархана Тулегенова, снятый при содействии Государственного центра поддержки национального кино, взял приз на престижном кинофестивале Oldenburg International Film Festival (Германия).

Фильм рассказывает драматичную историю жизни выпускника детского дома. Акжол втянут в криминальный мир и не подозревает о существовании родного брата. Встретившись, братья вместе начинают поиски отца в надежде обрести семью.

Под занавес уходящего года в Алматы состоялся XVI Международный кинофестиваль "Евразия".