Имеет ли семья Даниала Ахметова отношение к самому длинному мосту в Казахстане

Накануне в ВКО открыли самый длинный мост в Казахстане. Его протянули через Бухтарминское водохранилище. В народе ходят слухи, что на строительстве объекта заработал сын экс-премьер министра и бывшего акима региона Даниала Ахметова. Ситуацию прокомментировал министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Общая стоимость проектно-сметной документации - 60 миллиардов тенге. Подрядная организация, по имеющейся у меня информации, никакого отношения к упомянутому вами лицу не имеет", - сказал министр в мажилисе.

По просьбе журналистов он назвал подрядчика. Это ТОО "ОблШыгысЖолдары".

Министр также рассказал, как будет обеспечиваться безопасность объекта.

"Мост является стратегическим. Для обеспечения мониторинга установлены 102 камеры. Отдельная бригады будет заниматься его обслуживанием. С точки зрения обеспечения стратегической безопасности установлены блокпосты с двух сторон, будут работать подразделения ДВД", - уточнил Карабаев.

Напомним, новый мост должен решить многолетнюю проблему в регионе - соединить шесть районов: Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский и сократить время в пути для водителей и их пассажиров.