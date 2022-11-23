Имангали Тасмагамбетов получит новую должность

Имангали Тасмагамбетов c 2023 года будет генеральным секретарём ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. В ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, думаю, будет оправдано если уважаемый Касым-Жомарт Токаев представит нам его нам", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита организации в Ереване.

В разное время Тасмагамбетов занимал в РК должности заместителя руководителя администрации президента и первого помощника президента. В 2002 году его назначили премьер-министром, а в 2003-м - государственным секретарём. Позже он был акимом Алматы (2004-2008) и акимом столицы (2008-2014).

22 октября 2014 года назначен министром обороны Казахстана. 13 сентября 2016 года стал заместителем премьер-министра.

Чрезвычайным и полномочным послом в России Тасмагамбетов работал с 3 февраля 2017 года. В декабре 2019 года освобождён от должности в связи с достижением пенсионного возраста.