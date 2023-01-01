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Имангали Тасмагамбетов назначен генеральным секретарём ОДКБ
Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности. Это первый представитель Казахстана, возглавивший международную организацию, передаёт BaigeNews.kz.
"С 1 января 2023 года Имангали Тасмагамбетов решением Совета коллективной безопасности ОДКБ назначен на должность Генерального секретаря организации сроком на три года", — сообщается на официальном сайте ОДКБ.
Имангали Тасмагамбетов родился в 1956 году в селе Новобогат Гурьевской области Казахской ССР.
В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогический институт имени Пушкина (ныне - Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова) по специальности "учитель географии и биологии".
Работал учителем, далее — в структурах коммунистического союза молодежи Казахской ССР. Прошел путь от заведующего отделом в районном комитете до первого секретаря Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана.
1991-1993 — председатель государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи. В 1993 году был назначен помощником Президента Республики Казахстан. В последующем занимал должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан, министра образования и культуры Республики Казахстан, заместителя руководителя администрации президента РК, акима Атырауской области.
С января 2002 года по июнь 2003 года — премьер-министра РК. С июня 2003 года — по март 2004 года государственный секретарь РК. 2004 — 2008 – аким Алматы, с 2008 по 2014 года — аким Астаны.
С октября 2014 года по 2016 года — министр обороны РК. С февраля 2017 по декабрь 2019 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации.
С 1 января 2023 года решением Совета коллективной безопасности ОДКБ назначен на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности сроком на три года.
Напомним, в ОДКБ входят шесть стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Российская Федерация и Республика Беларусь.
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