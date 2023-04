Imanbek выпустил трек с культовой британской рок-группой

Фото: pavlodarnews.kz

Казахстанский саунд-продюсер Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek, записал новый трек с известной британской рок-группой Def Leppard, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Они сделали новую версию одной из самых популярных песен 1980-х годов "Pour Some Sugar On Me". Композиция в 1988 году находилась на второй строчке хит-парада в США. Музыкальный канал VH1 поместил сингл на второе место в рейтинге ста величайших песен 80-х.

"Одна из самых популярных в истории мирового рока композиций обретёт вторую жизнь среди молодого поколения слушателей", – считает Imanbek.

Def Leppard признались, что счастливы от того, что их хит 80-х может стать символом нового поколения.

Напомним, Def Leppard называют одной из главных групп новой волны британского тяжёлого рока конца 70-х и середины 80-х. Коллектив образовался в 1977 году. Их включили в Книгу рекордов Гиннесса: это единственная группа, которая выступила на трёх континентах в течение суток.