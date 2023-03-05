Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров"

Фото: instagram/imanbekmusic

На главной площади Нью-Йорка, которую называют "перекрёстком миров", появился экран с рекламой нового трека обладателя "Грэмми" из Казахстана — Иманбека Зейкенова, выступающего под псевдонимом Imanbek. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz

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За возможность "наблюдать" за жителями на "перекрёсткe миров" Imanbek поблагодарил две студии звукозаписи, которые предоставили возможность рекламировать новый трек американского музыканта Тревора Дэниела и Иманбека In The Morning. Ценители отмечают, что в песне есть немного и от эмо-хип-хопа, и от дип-хауса, и от трэпа.

"В процентном соотношении, сколько здесь труда? Везения? Таланта?", — интересуются подписчики обладателя "Грэмми".

Напомним, 15 марта 2021 года уроженец города Аксу Павлодарской области, простой, в то время, железнодорожник Иманбек Зейкенов завоевал золотую статуэтку "Грэмми" за ремикс на песню "Roses" исполнителя Saint JHN. Таким образом, казахстанец стал первым в странах СНГ человеком, взявшим эту награду.

С тех пор музыкант не остался в тени своего первого мирового достижения, а отметился еще во многих рейтингах и конкурсах, выспустил бесчётное колличество коллобораций со звёздами из разных стран.

Недавно Иманбек Зейкенов начал раскручивать собственный бренд кроссовок. Однако не всем его подписчикам понравилось, что имя Imanbek написано на подошве.