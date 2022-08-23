Imanbek снялся в сериале

Фото: salemsocial.kz

Известный казахстанский диджей Imanbek снялся в веб-сериале с рабочим названием "Завод", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Salem social media.

Обладатель статуэтки Грэмми родом из Павлодара вошел в основной актерский состав проекта, сыграв перспективного специалиста.

Помимо Imanbeka в роли сериале получили блогеры Хаким Мукарам и Ильяс Копжасаров, главные роли достались профессиональным актёрам Кобланды Болату и Аружан Джазильбековой.

"Веб-сериал под рабочим названием "Завод" покажет историю избалованного сына богатых родителей Олжаса (Кобланды Болат), которого за очередную выходку отправляют работать простым рабочим на павлодарский завод. Там главный герой познакомится с новыми людьми и обретет важные цели в жизни", - сообщили в Salem social media.

Съемки веб-сериала начались 3 августа, они продлятся 22 дня. Imanbek свою работу в проекте уже завершил.

Релиз намечен на осень этого года.