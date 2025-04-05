Imanbek написал гимн, который прозвучит на турнире в Астане
Международный киберспортивный турнир пройдёт в Астане с 16 по 18 мая.
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Обладатель премии "Грэмми", казахстанский диджей и продюсер Иманбек Зейкенов (Imanbek) написал гимн для крупного турнира по Counter-Strike 2 – PGL Astana 2025, передаёт BaigeNews.kz.
Это международный киберспортивный турнир, который пройдёт в Астане с 16 по 18 мая т.г.
"Несколько месяцев назад компания Winline вышла ко мне с предложением написать гимн для одного из главных киберспортивных турниров этого года – PGL Astana 2025 в Казахстане. Я не сомневался ни минуты, так как сам играю в контру и слежу за теми игроками, которые приедут к нам в гости. Пару месяцев я писал демки и пробовал разные стили, пока не нашёл то, что нужно. Хотелось добавить национальные мотивы, добавить драйва – получилось что-то новое, казахский фонк!" – написал Иманбек в соцсетях.
Он добавил, что "искренне горд и счастлив", что на турнире с трибун стадиона "Барыс Арена" будет звучать: "Алға Қазақстан!"
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