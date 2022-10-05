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Imanbek и Мария Мудряк стали успешными послами нашей культуры за рубежом - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал Imanbeka и Марию Мудряк послами казахстанской культуры за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
"Сила нашей страны заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме. Именно поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики. Мы должны уделять особое внимание интересам простого человека, формированию нового образа страны, привлекательного в глобальном масштабе.
Огромный вклад в продвижение и модернизацию национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской "культурной волны" из Павлодарской области. Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя "Грэмми" Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру.
Будучи талантливыми представителями своего поколения, они стали успешными Послами нашей культуры за рубежом", - сказал Президент, выступая перед общественностью Павлодарской области.
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