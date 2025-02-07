В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело в отношении мужчины за клевету в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что правонарушитель выложил в социальные сети видео, где показывает на дом, указывая, что данный особняк принадлежит главному имаму Астаны, который строился на пожертвования населения, тем самым распространил в социальных сетях заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию другого лица.

Ранее имам Ерболат Жусупов комментировал информацию, заявляя, что она является лживой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ерболат Жусупов (@erbolat.jusupov)

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину и пояснил, что кому принадлежит дом, на какие средства строился ему неизвестно, видео выложил для просмотра и раскаивается.

В суде потерпевший просил суд наказать виновного по закону, поскольку он в социальных сетях распространил заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, подрывающие его репутацию.

Факт правонарушения подтверждаются материалами дела, протоколом об адм. правонарушении, видеозаписью и заявлением потерпевшего.

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере 180 МРП либо административного ареста на срок 20 суток.

При назначении наказания суд учел признание вины правонарушителем, его чистосердечное раскаяние как смягчающее обстоятельство.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда виновнику назначен штраф в размере 180 МРП (707 760 тенге).