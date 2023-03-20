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BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 18:31
99
Сегодня, 18:31
99
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Имам призвал работодателей не нагружать подчинённых, держащих оразу

Отнестись с пониманием и не нагружать работников, держащих оразу в священный месяц Рамадан, призвал наиб имам республиканской мечети "Хазрет Султан" Темирлан Ибраев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На брифинге в столице священнослужители поздравили казахстанцев с наступающим праздником Наурыз.

"Также хотелось бы поздравить мусульман с началом месяца Рамадан. В 2023 году он пройдёт с 23 марта по 20 апреля. Ораза Айт запланирован на 21 апреля. В этом году ораза длится на 29 дней. Ночь с 17 на 18 апреля была обозначена как священная ночь “Қадыр түні”, - сообщил руководитель Управления по делам религий Астаны Нурдаулет Альмуханов.  

Он отметил, что в Астане функционируют 15 мечетей. Акиматом города с 22 марта по 20 апреля для обеспечения населения общественным транспортом в ночное время будут курсировать автобусы из крупных мечетей столицы.

"Из главной мечети - пять единиц автобусов, Хазрет Султан - 4 единицы, Абу Наср аль-Фараби - 3 единицы, Садуакас акас Гылмани - 2 автобуса, Рахымқызы Райса ана - 1 автобус", - сказал Альмуханов. 

Кроме того, в дни месяца Рамадан вопросы, касающиеся религии, можно будет задать операторам колл-центра 109.

"Поздравляем всех с наступающим священным месяцем Рамадан! Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность ещё раз совершить это великое поклонение, этот пост. Мы знаем, что Аллах говорит: “людям, которые уверовали, предписан пост так же, как и тем, кто был до вас”. То есть, этот пост - не новшество, люди и раньше постились, и у них не было никаких проблем, ни физических, ни моральных. Поэтому всех призываем хорошо подготовиться и с искренностью начать этот пост. В этот месяц открываются врата рая, закрываются врата огня, ада. Каждую ночь Аллах отпускает людей от наказания адского огня", - отметил наиб имам республиканской мечети "Хазрет Султан"  Астаны Темирлан Ибраев. 

Он также обратился к владельцам бизнеса и работодателям. 

"Каждый год мы призываем людей, которые владеют магазинами продуктов питания, не завышать цены, поскольку есть нуждающиеся люди, которые делают ифтар, и им нужна эта пища. Вновь просим владельцев магазинов отнестись с пониманием. Также просим работодателей отнестись с пониманием к тем подчинённым, которые совершают пост, не нагружать их", - заключил имам.

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Журналист
Сегодня, 18:31
99
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