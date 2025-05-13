Имам остановил потасовку в мечети Астаны во время молитвы
Разногласия по намазу едва не переросли в драку.
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Во время пятничной молитвы в одной из мечетей Астаны произошел инцидент — между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт, едва не переросший в драку. Причиной потасовки стали разногласия по поводу места для совершения намаза, передаёт BaigeNews.kz.
Свидетели сняли происходящее на видео, которое позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчины сначала вступают в словесную перепалку, а затем начинают угрожать друг другу. Ситуацию удалось урегулировать благодаря вмешательству имама.
Несмотря на отсутствие официальных обращений в полицию, после появления видео в Сети были проведены оперативные мероприятия. Личности участников конфликта установлены, один из них — житель Астаны — был доставлен в полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угроз, сейчас проводятся следственные действия.
Накануне в Узбекистане произошел взрыв в мечети.
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