Во время пятничной молитвы в одной из мечетей Астаны произошел инцидент — между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт, едва не переросший в драку. Причиной потасовки стали разногласия по поводу места для совершения намаза, передаёт BaigeNews.kz.

Свидетели сняли происходящее на видео, которое позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчины сначала вступают в словесную перепалку, а затем начинают угрожать друг другу. Ситуацию удалось урегулировать благодаря вмешательству имама.

Несмотря на отсутствие официальных обращений в полицию, после появления видео в Сети были проведены оперативные мероприятия. Личности участников конфликта установлены, один из них — житель Астаны — был доставлен в полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угроз, сейчас проводятся следственные действия.

Накануне в Узбекистане произошел взрыв в мечети.