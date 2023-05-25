Илью Ильина наказали за нарушение ПДД

Фото: Instagram

17 мая Илья Ильин опубликовал видео в Instagram, на котором они вместе с Азаматом Карлыгашевым ездили по столице, не пристегивая ремни безопасности, вдобавок водитель останавливался на пешеходном переходе, передаёт BaigeNews.kz.

"Опять едем на дело! Ребята, на пристегнутые ремни не обращайте внимания и не тролльте, мы их надели, после того как я выключил камеру! Соблюдайте правила дорожного движения", – написал он.

Полиция Астаны дала комментарий относительно этого видео.

"По данному факту 37-летний водитель автомашины Porsche за нарушение ПДД привлечен к административной ответственности по статье 597 "Нарушение правил остановки" – штраф 5 МРП и статье 593 "Несоблюдение требований по пользованию ремнями безопасности" – штраф 5 МРП", – говорится в сообщении.

В отношении пассажира возбуждено административное производство по статье 615 КоАП РК.