Ильяс Бакытжан назначен вице-министром энергетики Казахстана
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Постановлением правительства Ильяс Бакытжан назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Бакытжан родился в 1982 году в Туркестане. Окончил Казахстанский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности бухгалтера в компании по производству электрооборудования в Алматы.
Долгие годы работал в коммерческих структурах, специализирующихся на производстве и распределении электроэнергии, предприятиях горнодобывающей промышленности. В разное время занимал должности руководителя внутреннего аудита, помощника директора, управляющего директора, первого руководителя.
В 2019-2022 годах - председатель правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".
После был председателем правления ОЮЛ "Казахстанская ассоциация цифровой энергетики".
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