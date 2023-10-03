Ильяс Бакытжан назначен вице-министром энергетики Казахстана

Постановлением правительства Ильяс Бакытжан назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Бакытжан родился в 1982 году в Туркестане. Окончил Казахстанский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности бухгалтера в компании по производству электрооборудования в Алматы.

Долгие годы работал в коммерческих структурах, специализирующихся на производстве и распределении электроэнергии, предприятиях горнодобывающей промышленности. В разное время занимал должности руководителя внутреннего аудита, помощника директора, управляющего директора, первого руководителя.

В 2019-2022 годах - председатель правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

После был председателем правления ОЮЛ "Казахстанская ассоциация цифровой энергетики".