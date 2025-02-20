Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга Татьяна отметили годик своей дочери Аили. В этот день они провели ей традиционный казахский обряд тусау кесу, передаёт BaigeNews.kz.

Для разрезания пут родители выбрали журналистку Динару Сатжан. Она пожелала малышке легкой дороги в жизни, добрых людей рядом и успехов, которыми гордилась бы вся страна.

По традиции, после разрезания пут ребенок делает свои первые шаги и выбирает предмет, который символически предсказывает его будущее. Аили сначала выбрала медицинский стетоскоп, а затем – микрофон.

Тусау кесу (тусаукесер) – казахский обряд разрезания пут на ногах ребенка. Считается, что он помогает малышу уверенно шагать по жизни. Разрезать путы поручают человеку с положительной энергией и жизненными достижениями, чтобы дальнейший путь ребенка был таким же успешным.

Торжество прошло в теплой атмосфере, а видео с мероприятия Динара Сатжан поделилась в Instagram.