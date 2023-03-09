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Илья Ильин о тяжелоатлетах, попавших в допинг-скандал : "Нужно поддержать наших ребят"
Четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин объявил о планах баллотироваться на пост главы Казахстанской федерации тяжёлой атлетики. Он также прокомментировал допинговые скандалы с участием отечественных спортсменов, передаёт BaigeNews.kz.
"Допинговый скандал - это большой жизненный удар. Очень трудно оправиться после него и вернуться на помост. Я попробовал. У меня получилось, но не так ярко, как хотелось бы. Что касается других, Жасулан Кадырбаев сейчас является президентом федерации в Алматинской области, тренирует детей. У него все хорошо. Мы в позапрошлом году с ним разговаривали, пригласили его присоединиться к нам. Жазира Жаппаркуль открыла спортивный клуб, естественно, завершила карьеру", - ответил Ильин на вопрос о судьбе своих коллег.
Спортсмен добавил, что это не только казахстанская проблема, но и мировая. Его команда системно работает с Казахстанским Национальным антидопинговым центром.
"Спортсмен ловится на допинг-контроле, и мы забываем, что он приносил медали для страны. После этого у него отрубается финансирование, он не может работать нигде в спортивной сфере. В другой сфере он не знает, как работать. И пока он разберётся со своими психическими проблемами, с жизнью своей, проходят годы. На помост возвращаться очень тяжело. Им бы на ноги хотя бы встать. У меня есть по этой проблеме определенная программа, вот даже по Игорю Сону и по ребятам, которые сейчас, к сожалению, прибывают, всё равно они наши граждане. Сон принёс нам бронзовую медаль, и никто её у нас не забрал. Ну нельзя же его отпускать в таком состоянии! Он же был на высоте, а потом пал, и все от него отвернулись. Я так не могу, я тоже через такое прошёл", - резюмировал спортсмен.
Он добавил, что ему в своё время оказали поддержку народ и руководство федерации.
Ильин объяснил, откуда в пробах казахстанских спортсменов может появляться положительный результат на допинг.
"Кашу из допинга никто не кушает. Это попадает из вне, есть спортивное питание. Просто может быть несертифицированный товар. А в нём может всё что угодно быть. Человек выпивает, и у него потом проявляется допинг, а мы голову ломаем. Много вопросов и белых пятен в этих ситуациях", - подчеркнул он.
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