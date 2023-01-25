Илья Ильин хочет возглавить Федерацию тяжёлой атлетики РК

Об этом стало известно на заседании коллегии министерства культуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz. По мнению спортсмена, федерация уже два года находится в "непонятном состоянии", у неё до сих пор нет президента.

"Я уже два года в ней не как профессиональный спортсмен, а как спортивный менеджер. Уже год мы находимся в непонятном состоянии, мы не можем найти президента Федерации тяжёлой атлетики. Был случай, когда парень повесился. Я говорил, что нам нужны психологи. Я сейчас обращаюсь к коллегам, к руководству, к Алтаю Кульгинову и Асхату Оралову. Я созрел, готов взять федерацию в свои руки со своей командой. Прошу поддержать, поставьте задачи", - сказал он.