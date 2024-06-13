Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшие сотрудники компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, подали в суд на него и корпорацию, утверждая, что их увольнение было незаконным, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Они заявили, что американский бизнесмен решил избавиться от них после того, как они выразили обеспокоенность по поводу сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку на работе.

Восемь бывших инженеров компании, работающей с космическими технологиями, среди которых четыре женщины и четыре мужчины, утверждают, что Маск приказал уволить их в 2022 году. По их словам, это произошло после того, как они разослали письмо, в котором говорилось, что миллиардер отвлекает и смущает сотрудников.

В иске говорится, что поведение Маска способствовало возникновению "широко распространенной сексистской культуры" в компании, где женщины-инженеры регулярно подвергались притеснениям и сексистским комментариям, а их опасения по поводу культуры на рабочем месте игнорировались. Истцы требуют компенсацию, штрафные санкции и запрет на продолжение противоправных действий.

В компании отрицают обвинения, заявляя, что письмо 2022 года было "разрушительным", а сотрудники были уволены за нарушение политики фирмы, пишет The Guardian.