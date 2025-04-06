Глава департамента эффективности правительства США, миллиардер и советник президента Илон Маск выступил с призывом отменить торговые пошлины между Соединёнными Штатами и Европейским союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Такое заявление он сделал в видеообращении к участникам съезда итальянской партии "Лига", прошедшего во Флоренции.

"Я надеюсь, что США и Европа смогут установить очень тесное партнёрство и перейти к нулевым тарифам, создав зону свободной торговли между Северной Америкой и Европой", — заявил Маск, добавив, что именно такую рекомендацию он дал президенту США.

Заявление прозвучало на фоне введения американской стороной новых тарифов на импорт из ЕС. С 2 апреля Соединённые Штаты установили 20-процентную пошлину на всю европейскую продукцию и 25% — на автомобили и автозапчасти.

Против этого шага выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, назвав решение "ошибочным" и подчеркнув, что оно не отвечает интересам ни одной из сторон.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы избежать торговой войны, которая лишь ослабит Запад", — заявила глава итальянского правительства.

Ранее Мелони также подчёркивала важность поддержания диалога с США и называла тесное сотрудничество между Брюсселем и Вашингтоном ключевым фактором глобальной стабильности.