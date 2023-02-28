Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Фото: Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg. Ранее самым богатым в мире был француз Бернар Арно.

Состояние Маска увеличилось в связи с 70-процентным ростом курса акций Tesla в этом году. Курс вырос примерно на 100 процентов своего внутридневного минимума 6 января.

Инвесторы делают ставки на более рискованные акции на фоне признаков экономического роста и медленных темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.