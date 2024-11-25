Илон Маск вновь богатейшим в мире человеком

Американский бизнесмен Илон Маск, чье состояние за последний год увеличилось почти на 120 миллиардов долларов США, побил свой собственный рекорд и вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Bloomberg. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RBK.

"Накануне его состояние достигло исторического максимума в 347,8 миллиардов долларов. При этом ранее рекорд составлял 340,4 миллиарда, он также был установлен Маском в ноябре 2021 года. Для примера: состояние ближайшего преследователя бизнесмена — основателя Amazon Джеффа Безоса — 219 миллиардов долларов США", — пишет Bloomberg, .

Bloomberg отмечает, что рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.

После победы на выборах Трамп назначил Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE).