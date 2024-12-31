Американский предприниматель Илон Маск сменил имя в соцсети Х. Теперь его аккаунт называется Кекиус Максимус, передаёт BaigeNews.kz.

Бизнесмен также поменял аватар профиля. Сейчас на нём изображён герой интернет-мема лягушонок Пепе. Он одет в костюм древнеримского легионера и держит в руках джойстик для видеоигр.

Маск не прокомментировал изменения в профиле.