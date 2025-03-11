Акции Tesla продолжают стремительно падать, потеряв за понедельник, 11 марта, 14,5% своей стоимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. В результате они опустились до 225 долларов, что стало самым низким уровнем с момента президентских выборов.

С момента рекорда в 479 долларов в декабре 2024 года акции Tesla потеряли более 50% своей стоимости. С начала марта падение составило уже около 18%.

Эксперты связывают этот спад с несколькими факторами. Одним из главных является политическое влияние Илона Маска: его близость к президенту Дональду Трампу, первоначально воспринимавшаяся как перспектива для облегчения регулирования электромобильной промышленности, теперь идет в убыток компании. Маск, больше занятый политическими делами, чем развитием бизнеса, теряет доверие инвесторов.

Кроме того, популярность Трампа в Европе далека от высокой, и на этом фоне Tesla сталкивается с протестами и отказами от своей продукции на этом рынке.