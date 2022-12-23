Илон Маск сообщил о запуске в Twitter счетчика просмотров твитов

Американский предприниматель и владелец компании Twitter Илон Маск объявил в четверг о запуске в одноименной соцсети функции, которая показывает информацию о количестве просмотров постов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Twitter запускает счетчик просмотров, так что вы можете увидеть, сколько раз был просмотрен твит. <...> [Функция] покажет, насколько "Твиттер" живее, чем кажется, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не [публикуют] твиты, не отвечают и не лайкают", - написал Маск в "Твиттере".

Исследовательница и специалист по работе соцсетей Джейн Манчун Вон сообщала о том, что в Twitter работают над счетчиком просмотров, еще в августе, задолго до того, как Маск стал владельцем платформы. В четверг она разместила в официальном аккаунте скриншоты, показывающие, что счетчик будет расположен на одной линии с кнопками "оставить комментарий", "сделать ретвит" и "поставить лайк".