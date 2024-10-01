Илон Маск рассказал о будущем электромобилей
Сегодня, 20:54
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Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
93Фото: x.com/elonmusk
Американский миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск считает, что авто с двигателем внутреннего сгорания постепенно исчезнут с дорог, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдал`нной перспективе. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания станут редкими, как лошади", - заявил Маск.
В Казахстане за 2023 год количество электрокаров увеличилось более чем в 13 раз. Автомобилисты рассказали, как машины на электричестве справляются со морозами.
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