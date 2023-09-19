Илон Маск рассказал как намерен бороться с "армией ботов"
Сегодня, 15:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
188Фото: AP Photo / John Raoux
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.
"Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X", - отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
По его мнению, взимание платы в первую очередь направлено на борьбу с "армиями ботов". При этом Маск обещает, что речь будет идти о "небольшой сумме".
Самое читаемое
- В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
- Бывший выпускник ЕНУ передал вузу 10,5 млн тенге
- Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?
- Крупнейший банк США выделит КТЖ кредит на покупку локомотивов
- Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России