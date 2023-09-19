Илон Маск рассказал как намерен бороться с "армией ботов"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

"Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X", - отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По его мнению, взимание платы в первую очередь направлено на борьбу с "армиями ботов". При этом Маск обещает, что речь будет идти о "небольшой сумме".