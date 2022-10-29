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Reuters Сегодня, 08:29
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Фото: Reuters

Илон Маск рассказал, что планирует изменить в Twitter

В соцсети появится совет по модерации контента.

Глава компаний Tesla и SpaceX, купивший недавно Twitter, рассказал, какие изменения ждут соцсеть, передаёт BaigeNews.kz.

В своём аккаунте в Twitter Илон Маск написал, что вскоре здесь появится совет, который будет принимать важные решения, в том числе и о востановлении заблокированных аккаунтов.

"Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта", — написал миллиардер.

 Однако позже он уточнил, что это решение ещё не окончательное.

"Чтобы быть предельно ясным, мы еще не внесли никаких изменений в политику модерации контента Twitter", — добавил Маск.

Напомним, что Twitter, Inc. подтвердила заключение окончательного соглашения о приобретении Илоном Маском компании по стоимости 54,20 доллара за акцию наличными в рамках сделки стоимостью около 44 миллиардов долларов. Однако позже появились сообщения, что сделка сорвана, ввиду невозможности. 

Накануне Bloomberg сообщил о том, что американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября. 

Затем в сети появился пост миллиардера о том, что он всё-таки купил  Twitter и вошел в его штаб-квартиру с собственной раковиной, назвав себя "главным по твитам".

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#соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:29
220
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