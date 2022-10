Илон Маск рассказал, что планирует изменить в Twitter

Глава компаний Tesla и SpaceX, купивший недавно Twitter, рассказал, какие изменения ждут соцсеть, передаёт BaigeNews.kz.

В своём аккаунте в Twitter Илон Маск написал, что вскоре здесь появится совет, который будет принимать важные решения, в том числе и о востановлении заблокированных аккаунтов.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

Однако позже он уточнил, что это решение ещё не окончательное.

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu