Илон Маск рассказал, что планирует изменить в Twitter

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В соцсети появится совет по модерации контента.

Глава компаний Tesla и SpaceX, купивший недавно Twitter, рассказал, какие изменения ждут соцсеть, передаёт BaigeNews.kz.

В своём аккаунте в Twitter Илон Маск написал, что вскоре здесь появится совет, который будет принимать важные решения, в том числе и о востановлении заблокированных аккаунтов.

"Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта", — написал миллиардер.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Однако позже он уточнил, что это решение ещё не окончательное.

"Чтобы быть предельно ясным, мы еще не внесли никаких изменений в политику модерации контента Twitter", — добавил Маск.

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022

Напомним, что Twitter, Inc. подтвердила заключение окончательного соглашения о приобретении Илоном Маском компании по стоимости 54,20 доллара за акцию наличными в рамках сделки стоимостью около 44 миллиардов долларов. Однако позже появились сообщения, что сделка сорвана, ввиду невозможности.

Накануне Bloomberg сообщил о том, что американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября.

Затем в сети появился пост миллиардера о том, что он всё-таки купил Twitter и вошел в его штаб-квартиру с собственной раковиной, назвав себя "главным по твитам".