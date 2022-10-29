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Илон Маск рассказал, что планирует изменить в Twitter
В соцсети появится совет по модерации контента.
Глава компаний Tesla и SpaceX, купивший недавно Twitter, рассказал, какие изменения ждут соцсеть, передаёт BaigeNews.kz.
В своём аккаунте в Twitter Илон Маск написал, что вскоре здесь появится совет, который будет принимать важные решения, в том числе и о востановлении заблокированных аккаунтов.
"Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта", — написал миллиардер.
Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022
No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.
Однако позже он уточнил, что это решение ещё не окончательное.
"Чтобы быть предельно ясным, мы еще не внесли никаких изменений в политику модерации контента Twitter", — добавил Маск.
To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022
Напомним, что Twitter, Inc. подтвердила заключение окончательного соглашения о приобретении Илоном Маском компании по стоимости 54,20 доллара за акцию наличными в рамках сделки стоимостью около 44 миллиардов долларов. Однако позже появились сообщения, что сделка сорвана, ввиду невозможности.
Накануне Bloomberg сообщил о том, что американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября.
Затем в сети появился пост миллиардера о том, что он всё-таки купил Twitter и вошел в его штаб-квартиру с собственной раковиной, назвав себя "главным по твитам".
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