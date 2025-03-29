За 33 млрд долларов компания Маска xAI, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта, купила принадлежащую ему же соцсеть, объявил американский бизнесмен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По словам Маска, в результате сделки "стоимость xAI составит 80 млрд долларов". Предприниматель считает, что "будущее xAI и X взаимосвязано". При этом представители компаний не ответили на запросы журналистов. Многие детали сделки неясны, в частности, как будет выплачиваться компенсация инвесторам, пишет агентство Reuters.

Маск не интересовался мнением инвесторов перед объединением, сообщил Reuters один из вкладчиков xAI. Бизнесмен сказал им лишь, что компании тесно сотрудничали и объединение поспособствует интеграции с искусственным интеллектом Grok, который разрабатывает xAI.

Маск купил Twitter в октябре 2022 года за 44 млрд долларов.