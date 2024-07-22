Илон Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением

На Луне необходимо создать базу с постоянным поселением. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением", – написал предприниматель на своей странице в социальной сети.

В апреле Маск подчеркнул, что его компания, специализирующаяся на производстве космических ракет, планирует начать доставлять людей на Луну в ближайшие пять лет, а на Марс – в следующие семь-девять лет.