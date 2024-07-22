Илон Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением
Сегодня, 08:37
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Сегодня, 08:37Сегодня, 08:37
111Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Луне необходимо создать базу с постоянным поселением. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.
"Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением", – написал предприниматель на своей странице в социальной сети.
В апреле Маск подчеркнул, что его компания, специализирующаяся на производстве космических ракет, планирует начать доставлять людей на Луну в ближайшие пять лет, а на Марс – в следующие семь-девять лет.
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