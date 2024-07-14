Илон Маск признался, что его дважды пытались убить

Миллиардер Илон Маск на фоне новостей о покушении на митинге экс-президента США Дональда Трампа рассказал в соцсетях, что и его самого тоже пытались убить, передаёт BaigeNews.kz.

"Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались меня убить за последние 8 месяцев. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе", — написал Маск в соцсети Х.

Dangerous times ahead.



Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Ранее он заявил, что полностью поддерживает Трампа и надеется на его быстрое выздоровление.

Напомним, Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство. СМИ пишут, что экс-президента США спасла невероятная случайность, буквально чудо – в момент выстрела он повернул голову, и пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной, пробив ухо экс-президента. Трамп был госпитализирован, но сейчас его жизни ничего не угрожает. Меньше повезло участникам митинга, стоявшим за спиной Трампа – один человек был убит, еще двое получили тяжелые ранения.

Предполагаемый стрелок убит. По версии следствия, стрельбу на митинге в Пенсильвании устроил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены. Также известно, что ранее в социальных сетях он опубликовал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев.