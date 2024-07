Илон Маск признался, что его дважды пытались убить

Миллиардер Илон Маск на фоне новостей о покушении на митинге экс-президента США Дональда Трампа рассказал в соцсетях, что и его самого тоже пытались убить, передаёт BaigeNews.kz.

Dangerous times ahead.



Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas.