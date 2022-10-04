Илон Маск предложил "мирный план" для России и Украины

Фото: ferra.ru

Богатейший человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил в "Твиттере" собственный "мирный план", который, по его мнению, мог бы помочь завершить конфликт в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com. Маск предлагает следующее: Повторное проведение выборов в аннексированных регионах под наблюдением ООН (Россия уходит, если такой будет воля людей);

Крым формально становится частью России (Маск считает, что "так было с 1783 года до "ошибки Хрущёва");

Обеспечиваются поставки воды в Крым;

Украина остается нейтральным государством.

При этом бизнесмен разместил под своими "предложениями" форму для голосования и варианты: "да" и "нет".

Сейчас "за" предложение Маска проголосовали 61 процент пользователей, "против" - 39 процентов.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Вскоре после этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в "Твиттере" собственный план окончания конфликта, который также сопровождён формой для голосования.

План, который Подоляк называет "лучшим предложением" состоит из трёх пунктов и выглядит так:

Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым;

Россия "проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим";

Военные преступники подвергаются международному трибуналу.

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Версию Подоляка поддержали 93 процента пользователей соцсети, "против" высказались семь процентов.