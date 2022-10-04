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ferra.ru Сегодня, 09:18
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Фото: ferra.ru

Илон Маск предложил "мирный план" для России и Украины

Богатейший человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил в "Твиттере" собственный "мирный план", который, по его мнению, мог бы помочь завершить конфликт в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.

Маск предлагает следующее:

  • Повторное проведение выборов в аннексированных регионах под наблюдением ООН (Россия уходит, если такой будет воля людей);
  • Крым формально становится частью России (Маск считает, что "так было с 1783 года до "ошибки Хрущёва");
  • Обеспечиваются поставки воды в Крым;
  • Украина остается нейтральным государством.
При этом бизнесмен разместил под своими "предложениями" форму для голосования и варианты: "да" и "нет".

Сейчас "за" предложение Маска проголосовали 61 процент пользователей, "против" - 39 процентов. 

Вскоре после этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в "Твиттере" собственный план окончания конфликта, который также сопровождён формой для голосования.

План, который Подоляк называет "лучшим предложением" состоит из трёх пунктов и выглядит так:

  • Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым;
  • Россия "проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим";
  • Военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Версию Подоляка поддержали 93 процента пользователей соцсети, "против" высказались семь процентов.

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#Twitter #Илон Маск #Украина #Россия
Журналист
Сегодня, 09:18
176
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