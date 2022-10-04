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Илон Маск предложил "мирный план" для России и Украины
Богатейший человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил в "Твиттере" собственный "мирный план", который, по его мнению, мог бы помочь завершить конфликт в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.
Маск предлагает следующее:
- Повторное проведение выборов в аннексированных регионах под наблюдением ООН (Россия уходит, если такой будет воля людей);
- Крым формально становится частью России (Маск считает, что "так было с 1783 года до "ошибки Хрущёва");
- Обеспечиваются поставки воды в Крым;
- Украина остается нейтральным государством.
Сейчас "за" предложение Маска проголосовали 61 процент пользователей, "против" - 39 процентов.
Ukraine-Russia Peace:— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
- Water supply to Crimea assured.
- Ukraine remains neutral.
Вскоре после этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в "Твиттере" собственный план окончания конфликта, который также сопровождён формой для голосования.
План, который Подоляк называет "лучшим предложением" состоит из трёх пунктов и выглядит так:
- Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым;
- Россия "проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим";
- Военные преступники подвергаются международному трибуналу.
.@elonmusk there is a better peace plan.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022
1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.
2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.
3. War criminals go through international tribunal.
Let’s vote?
Версию Подоляка поддержали 93 процента пользователей соцсети, "против" высказались семь процентов.
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