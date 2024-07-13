Илон Маск пожертвовал деньги Дональду Трампу

Миллиардер Илон Маск пожертвовал "значительную сумму" денег в фонд America PAC, который поддерживает Дональда Трампа в президентской гонке и уже потратил на его политическую рекламу 15,8 млн долларов, что является наибольшим показателем среди внешних организаций, поддерживающих Трампа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

PAC – это комитет политических действий, который собирает и тратит деньги на поддержку или противодействие кандидатам на выборах.

Пока что Маск публично не поддержал ни одного кандидата на пост президента, но в Х он довольно часто критикует политику администрации Байдена.

Напомним, что Маск ранее заявлял, что не планирует финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена.