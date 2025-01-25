  • 25 Января, 16:15
  • BAIGENEWS

Илон Маск пожаловался на низкие доходы соцсети Х

В то же время Маск заявил, что доволен растущим политическим влиянием Х.

Сегодня, 15:17
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: Getty Images

Издание The Wall Street Journal опубликовало письмо миллиардера Илона Маска сотрудникам соцсети. Предприниматель утверждает, что что рост числа ее пользователей "стагнирует", а доходы "не впечатляют", передаёт BaigeNews.kz.

В то же время Маск заявил, что доволен растущим политическим влиянием Х. 

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями того, как платформа X стала влиять на ход национальных обсуждений и результаты", - написал он и добавил, что другие платформы "начинают перенимать нашу приверженность свободе слова и непредвзятости". Таким образом, считает WSJ, он намекнул на недавнее решение Meta отказаться от фактчекинга и перейти к системе Community Notes ("Заметки сообщества"), которая уже действует в Х.

Соцсеть X создана на основе сервисе микроблогов Twitter, купленного Маском в 2022 году примерно за 44 морд долларов. Информации об обороте и доходах компании в открытом доступе нет.

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