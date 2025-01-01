Американский миллиардер Илон Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку, которую устроил в своей резиденции в Мар-а-Лаго избранный президент США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По его данным агентства Reuters, на праздновании также присутствовали американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и другие сторонники Трампа.

Наступивший 2025 год будет "великим годом", заявил политик репортерам.

"Мы будем фантастически успешны как страна", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какие цели он ставит перед собой в новом году, республиканец сказал: "Просто хочу, чтобы все были счастливы, здоровы и благополучны". Позднее Трамп поднялся на сцену и пообещал собравшимся "проделать отличную работу в качестве вашего президента".

Инаугурация республиканца состоится 20 января.

О том, что Маск арендовал один из коттеджей на территории Мар-а-Лаго и поселился там после выборов президента США, газета The New York Times написала 30 декабря. Это решение обеспечило Маску легкий доступ к Трампу, констатировало издание.

Трамп в ноябре заявил, что глава компаний Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети Х возглавит новую структуру - комиссию по эффективности работы правительства - вместе с американским предпринимателем индийского происхождения Вивеком Рамасвами. Эта комиссия не войдет в структуру администрации США, но будет взаимодействовать с Белым домом.