  • 23 Февраля, 13:03
  • BAIGENEWS

Илон Маск попросил американских госслужащих отчитаться о работе или уйти в отставку

СМИ отмечают, что этот шаг похож на действия Маска при покупке Twitter, позже переименованного в X.

Сегодня, 12:49
АВТОР
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Vox Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: Vox

Глава Департамента эффективности госуправления США (DOGE), миллиардер Илон Маск предупредил, что все федеральные работники получат электронное письмо с просьбой отчитаться о проделанной работе за последнюю неделю. Если они этого не сделают, их уволят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Financial Times.

Сотрудникам нужно ответить на письмо до полуночи понедельника, 24 февраля, в пяти пунктах.

СМИ отмечают, что этот шаг похож на действия Маска при покупке Twitter, переименованного в X. 

Между тем, президент США Дональд Трамп похвалил Маска за его работу и попросил его действовать более решительно.

Маск уже внёс изменения в госведомства, расторг контракты и уволил тысячи сотрудников. Профсоюзы госслужащих обеспокоены и планируют оспаривать незаконные увольнения.

За первый месяц работы департамент DOGE, созданный на базе Цифровой службы США, уволил более 10 тыс. человек, включая сотрудников Лесной службы, Минэнерго и других ведомств. Большая часть увольнений коснулась работников на испытательном сроке. В Пентагоне со следующей неделе планируют сократить около 5,4 тыс. гражданских сотрудников, которые находятся на испытательном сроке, а после этого приостановить прием на работу.

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