Илон Маск пообещал спасти человечество от вымирания

Илон Маск заявил, что космические корабли Starship должны спасти человечество от вымирания на Земле, но этому может помешать собственное правительство США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

"Starship сделает жизнь многопланетной и сохранит человечество от вымирания на Земле, если это не задушит бюрократия. С каждым годом правительственное регулирование становится все больше жёстким. Если это продолжится, все крупные проекты в Соединенных Штатах будут незаконными", — написал глава SpaceX.

Starship может спасти человечество от вымирания. Илон Маск считает единственным путём создание Департамента эффективности правительства США, которое мешает этому.

Например, посмотрите на невероятно медленное строительство высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии. После траты нескольких миллиардов долларов в течение многих лет прогресса почти нет.

Он добавил, что создание Департамента эффективности правительства (DOGE — Department Of Government Efficiency) — это "единственный путь к продлению жизни за пределами Земли".

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае избрания назначит Маска главой правительственной комиссии по эффективности. Более того, Трамп впервые заявил, что Маск согласился возглавить орган.

Маск уже говорил, что SpaceX не сможет отправить человека на Марс, если Федеральное управление гражданской авиации (FAA) будет создавать бюрократические помехи для испытания космических кораблей. При нынешней администрации США работать очень сложно, а если на выборах президента США к власти придёт Камала Харрис, то человечество никогда не доберётся до Марса.

В августе миллиардер опубликовал рендер, на котором изображен он сам за трибуной с надписью D.O.G.E. - Department Of Government Efficiency (Департамент эффективности правительства). Он добавил, что хотел бы занимать такой пост в будущем правительстве США.