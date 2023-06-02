Илон Маск подтвердил ребрендинг Twitter

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети Twitter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В Twitter в ответ на сообщение от пользователя T(w)itter Daily News, в котором утверждалось о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде голубой птички может появиться буква Х, Маск заявил, что это "правда".

Ранее стало известно, что Маск пришёл в ярость из-за многочисленных сбоев в работе соцсети во время онлайн-эфира в режиме Spaces с участием губернатора Флориды, кандидата в президенты США Рона ДеСантиса.

По словам источников, Маск был явно расстроен и раздражён проблемами, связанными с постоянными сбоями в работе соцсети.