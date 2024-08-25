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Илон Маск отреагировал на арест Павла Дурова

Сегодня, 09:11
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SAUL MARTINEZ/GETTY IMAGES Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: SAUL MARTINEZ/GETTY IMAGES

Владелец соцсети X, миллиардер Илон Маск прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, передаёт BaigeNews.kz.

"POV: 2030 год в Европе — вас уничтожают за то, что вы лайкнули мем", — написал Маск.

Также медиамагнат заявил, что задержание Дурова станет "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (23:00 времени Астаны). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

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