Илон Маск отреагировал на арест Павла Дурова

Владелец соцсети X, миллиардер Илон Маск прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, передаёт BaigeNews.kz.

"POV: 2030 год в Европе — вас уничтожают за то, что вы лайкнули мем", — написал Маск.

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2024

Также медиамагнат заявил, что задержание Дурова станет "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (23:00 времени Астаны). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.