Миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok. Об этом он говорил на саммите газеты Die Welt, где Маск участвовал по видеосвязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Издание уточняет, что "выступление Маска было задокументировано и опубликовано с его согласия".

"Я не делал предложения о покупке TikTok", - сказал Маск через неделю после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он не против покупки американским бизнесменом приложения, принадлежащего китайской ByteDance, если тот захочет это сделать.

Маск добавил, что лично он не пользуется этим приложением, не знаком с его форматом и у него "нет никаких планов" на TikTok. По его словам, приобретение им медиаплатформы Twitter, которая теперь называется X, было для него необычным и "большой редкостью".

"Обычно я создаю компании с нуля", - подчеркнул Маск.

Американский миллиардер, который теперь возглавляет в своей стране новое правительственное агентство, созданное Трампом, затронул и тему торговой политики президента США.

"Трамп не хочет наказывать страны. Вместо этого президент США хочет обеспечить справедливые равные условия для американских компаний и компаний из Европы, Китая и других стран", - сказал Маск на саммите.

В ходе своего выступления Маск также заявил, что намерен составить конкуренцию DeepSeek - чат-боту на основе искусственного интеллекта (ИИ), выпущенному в январе одноименной китайской компанией-разработчиком программного обеспечения. Модели ИИ этого чат-бота предлагают производительность, сопоставимую с аналогичными другими, но при этом их стоимость значительно ниже.

"Это какая-то революция в области искусственного интеллекта? Нет, это не так. xAI и другие вскоре выпустят модели, которые будут лучше DeepSeek", - анонсировал Маск, подразумевая разработки собственной компании, занимающейся темами искусственного интеллекта.

Напомним, власти США требуют от компании ByteDance, владеющей TikTok, продать американское подразделение на фоне предупреждений о возможном получении Пекином доступа к данным о пользователях соцсети в США. Установленный 270-дневный срок истек 19 января, после чего в силу вступил закон, который обязывает ByteDance продать TikTok американской компании.

В конце декабря 2024 года Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отложить принятие закона, который запретит работу TikTok или заставит владельца продать его.

Как писало 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в Пекине обсуждают вариант передачи TikTok US под контроль платформы X, принадлежащей Маску.