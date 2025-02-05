Илон Маск назвал себя "техподдержкой Белого дома"
Президент США назначил Маска одним из руководителей нового департамента эффективности правительства.
Сегодня, 22:13
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Сегодня, 22:13Сегодня, 22:13
79Фото: x.com/elonmusk
Американский предприниматель Илон Маск, ставший госслужащим, поменял описание своего профиля в социальной сети X. Основатель SpaceX назвал себя "техподдержкой Белого дома", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Ранее президент США назначил Маска одним из руководителей нового департамента эффективности правительства.
Также сообщалось, что кандидатуру Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова.
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