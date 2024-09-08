Илон Маск назвал даты первых пилотируемых полётов на Марс

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х рассказал, когда земляне получат возможность полететь на Марс, передаёт BaigeNews.kz.

Маск уточнил, что первые корабли Starships на Марс будут запущены через два года, когда откроется следующее трансферное окно Земля-Марс.

"Они будут беспилотными, чтобы проверить надежность посадки на Марс в целости и сохранности. Если эти посадки пройдут успешно, то первые пилотируемые полеты на Марс состоятся через 4 года. Скорость полета будет расти экспоненциально с этого момента, с целью построить самоподдерживающийся город примерно за 20 лет. Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку мы больше не будем иметь все наши яйца, буквально и метаболически, на одной планете", — написал Илон Маск.

Напомним, компания, которая принадлежит Маску SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полётов. Проведено уже четыре испытательных полёта.