Илон Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а с недавних пор и владелец соцсети Twitter Илон Маск дважды за среду, седьмое декабря, терял первое место в списке богатейших людей по версии Forbes, уступая его президенту французской группы LVMH Бернару Арно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В течение часа между 15:30-16:30 по Гринвичу в среду состояние Маска колебалось в пределах 185,1-185,8, доллара, Арно - 185,3-185,7 доллара, за это время Арно дважды поднимался на первую строчку.

Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло 219 миллиардов долларов, - тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил в 171 миллиад долларов.