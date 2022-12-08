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Лента новостей

bbc.com Сегодня, 08:44
120
Сегодня, 08:44
120
Фото: bbc.com

Илон Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а с недавних пор и владелец соцсети Twitter Илон Маск дважды за среду, седьмое декабря, терял первое место в списке богатейших людей по версии Forbes, уступая его президенту французской группы LVMH Бернару Арно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В течение часа между 15:30-16:30 по Гринвичу в среду состояние Маска колебалось в пределах 185,1-185,8, доллара, Арно - 185,3-185,7 доллара, за это время Арно дважды поднимался на первую строчку.

Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло 219 миллиардов долларов, - тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил в 171 миллиад долларов.

На тот момент французский бизнесмен Бернар Арно был на третьем месте. Впервые он попал в тройку в 2020 году - с тех пор состояние семьи Арно, по оценке Forbes, выросло более чем вдвое - с 76 до 158 миллиардов долларов.

"Падение" Маска объясняют резким снижением стоимости акций Tesla, которые потеряли более 47 процентов после того, как миллиардер сделал предложение о покупке компании Twitter за 44 миллиарда весной этого года.

Инвесторы стали активно избавляться от акций производителя электроавтомобилей, опасаясь, что теперь всё внимание предпринимателя переключится на Twitter.

К 19:00 по Гринвичу состояние Маска оценивалось в 185,8 миллиарда долларов, Арно - 184,7 миллиарда. На третьем месте в списке богатейших людей планеты находится индийский миллиардер Гаутама Адани со 134,8 миллиарда долларов. Рейтинг обновляется в режиме реального времени.

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#статистика #Илон Маск #рейтинг #богатые
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:44
120
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