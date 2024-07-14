"Иллюзия безопасности разрушена": что пишут мировые СМИ о покушении на Трампа

Дональд Трамп был ранен в результате покушения во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Экс-президент США получил ранение в ухо. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщили официальные представители Трампа. О реакции мировых СМИ на произошедшее — в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Британское BBC назвало произошедшее "темной и опасной главой американской политики". Издание пишет, что покушение на Трампа подорвало президентскую кампанию 2024 года, нанеся ущерб социальной и культурной структуре нации.

"Иллюзия безопасности в американской политике, создававшаяся десятилетиями, была разрушена", — пишет СМИ.

В истории США это уже не первое громкое покушение на политиков. Издание напоминает о том, президента США Рональда Рейгана также пытались убить при публичном выступлении и как погиб Джон Кеннеди.

"Это восходит к мрачному периоду в истории США, более чем полувековой давности, когда два брата Кеннеди - один президент, а другой кандидат в президенты – были убиты пулями наемных убийц", — пишет СМИ.

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters пишет о том, что покушение на Трампа поднимает вопросы о нарушении безопасности.

"Стрельба сразу же вызвала вопросы о нарушениях безопасности со стороны Секретной службы, которая обеспечивает пожизненную охрану бывших президентов, включая Трампа", — пишет СМИ.

В материале издания также указывается, что после произошедшего ход президентский гонки усложнится.

"Дональд Трамп был ранен в ухо во время предвыборного митинга в субботу после серьезного нарушения мер безопасности, что, вероятно, изменит ход президентской гонки в этом году и усилит давние опасения, что кампания может вылиться в политическое насилие", — пишет СМИ.

Международное СМИ AlJazeera пишет о том, что мировые лидеры выразили солидарность с Трампом после покушения.

"От Европы до Южной Америки и Азии мировые лидеры выступают против политического насилия после стрельбы, в результате которой был ранен бывший президент США", — сообщает СМИ.

Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press пишет о том, что после произошедшего Трамп приземлился в Нью-Джерси.

"Частный самолет Трампа приземлился вскоре после полуночи в воскресенье в международном аэропорту Ньюарк Либерти. На видео, опубликованном помощником, видно, как бывший президент выходит из самолета в окружении агентов Секретной службы США и вооруженных членов группы противодействия нападениям агентства", — пишет СМИ.

О первой реакции Трампа на случившееся пишет Independent.

"Дональд Трамп в подробностях описал момент, когда ему выстрелили в ухо, в своих первых комментариях после покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании в субботу. "В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу", — приводит слова Трампа СМИ.

Напомним, что в результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. Ранее стало известно, что стрелок, покушавшийся на Трампа, был убит. ФБР опознало личность подозреваемого.

Действующий президент США Джо Байден резко осудил произошедшее. Также в поддержку Трампа выступили главы иностранных государств, в том числе по поводу покушения высказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав скорейшего выздоровления бывшему лидеру и кандидату в президенты США.