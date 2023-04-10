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Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы Сегодня, 16:40
147
Сегодня, 16:40
147

Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу выразить благодарность за приглашение. Я очень рад вновь побывать на братской земле Казахстана. И продолжить наш с вами диалог. Имею хорошие воспоминания о вашем визите в Азербайджан в августе прошлого года. С удовлетворением мы сегодня с вами отметили, что решения, которые мы приняли, реализуются, уверен, что те решения, которые примем в рамках моего визита в Казахстан, также будут реализованы.

Хотел бы выразить благодарность ещё раз от себя и от всего народа Азербайджана за почтение к памяти Гейдара Алиева, за то, что его именем названа одна из центральных улиц столицы Казахстана, за то, что вы чтите память моего отца и великого лидера азербайджанского народа. Также хотел бы выразить благодарность за ваше личное решение о строительстве центра детского творчества в освобождённом Карабахе, центр будет носить имя Курмангазы. Строительство уже идёт очень активно. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас на открытие этого центра", - сказал Алиев.

По его словам, это будет хорошим символом дружбы и братства народов. Он отметил, что Азербайджану предстоит огромная работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в том числе, социальной.

"Такая инициатива от братского Казахстана, конечно, у всех азербайджанцев вызывает чувство большой благодарности", - добавил Алиев. 

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Журналист
Сегодня, 16:40
147
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