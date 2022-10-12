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t.me/KZgovernment Вчера, 18:26
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Фото: t.me/KZgovernment

Ильхам Алиев прибыл в Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан для участия в крупных международных мероприятиях. В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что Ильхам Алиев примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

 

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#политика #Азербайджан #Астана #СВМДА
Журналист
Вчера, 18:26
493
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