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Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия во встрече глав государств Центральной Азии

Сегодня, 19:16
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t.me/KZgovernment Сегодня, 19:16
Сегодня, 19:16
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Фото: t.me/KZgovernment

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz
 
Двусторонние отношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по всему спектру торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам прошлого года увеличился на 14,3% и составил 529,4 миллиона долларв, за январь-июнь – 280,6 миллиона долларов.

Правительствами реализуются совместные проекты в нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, в области цифровых коммуникаций и космической промышленности. Среди них проекты в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, по прокладке волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря. Также для раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества учреждён совместный Фонд прямых инвестиций.   

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. За последние пять лет (2018-2023 годы) объём взаимной торговли вырос с 5,7 миллиарда до 11 миллиардов долларов. Торговля Казахстана со странами ЦА в прошлом году выросла на 26,8%, достигнув отметки в 8 миллиардов долларов.

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