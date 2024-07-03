Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews. В аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

Между Казахстаном и Азербайджаном на сегодня обеспечен стабильный рост двустороннего товарооборота. Так, по итогам 2023 года взаимная торговля выросла на 14,4%, достигнув $529,4 млн. Положительный тренд сохраняется и в текущем году: за 4 месяца товарооборот увеличился на 0,5%, до $184,9 млн.



Помимо этого на сегодня налажены поставки казахстанской нефти через территорию Азербайджана в направлении Европы. Всего за январь-апрель текущего года прокачано 494 тыс. тонн нефти.