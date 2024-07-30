Ильфат Абдуллин выбыл из борьбы за медали Олимпиады

В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 стартовали индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Первым от Казахстана выступил Ильфат Абдуллин, передаёт BaigeNews.kz.

Один из лидеров команды в 1/32 финала провёл матч против канадца Эрика Питерса.

Борьбу за выход в 1/16 выиграл соперник казахстанца. Противостояние завершилось со счётом 6-4.