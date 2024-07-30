Ильфат Абдуллин выбыл из борьбы за медали Олимпиады
Сегодня, 22:42
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Сегодня, 22:42Сегодня, 22:42
63Фото: Владислав Семёнов
В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 стартовали индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Первым от Казахстана выступил Ильфат Абдуллин, передаёт BaigeNews.kz.
Один из лидеров команды в 1/32 финала провёл матч против канадца Эрика Питерса.
Борьбу за выход в 1/16 выиграл соперник казахстанца. Противостояние завершилось со счётом 6-4.
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