ИЛ-76 предположительно с россиянами на борту сбит в Судане

Над суданской провинцией Северный Дарфур, где идут бои между регулярной армией и военизированной организацией "Силы быстрого реагирования" (RSF), сбили грузовой самолет Ил-76, в составе экипажа которого могли быть граждане России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Посольство России в Судане заявило, что проверяет эту информацию.

"Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", — говорится в сообщении.

Судя по данным сервиса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных инцидентах, потерпевший крушение самолет — Ил-76Т с регистрационным номером EX-76011.

Оператором воздушного судна является компания New Way Cargo, самолет совершал рейс из международного аэропорта "Рас-эль-Хайма" (ОАЭ) в город Ам-Джерес в соседнем с Суданом Чаде. Как сообщало ранее издание Sudan War Monitor, бойцы RSF предположительно по ошибке сбили Ил-76 около 4 часов утра, приняв его за самолет суданских военных.